Alarm at the bus stop! “Almost ran over children”

“Weißkirchner Straße in Marchtrenk is currently a real challenge in the morning,” says a concerned resident. She speaks directly from the hearts of many local residents. The situation is particularly precarious just before the retirement home at the Moosbachstraße bus stop. It’s dark in the morning, children are walking to the bus, and there’s no lighting. “Today I almost missed some children who were crossing the crosswalk from the left to get to the bus stop. Even with their high-visibility vests, you simply can’t see them when there’s no light shining on them,” the woman says, drawing attention to the hazardous spot.