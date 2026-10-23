No lighting
Alarm at the bus stop! “Almost ran over children”
“You just can’t see the kids!” A Marchtrenk resident is sounding the alarm about the poor lighting on Weißkirchner Straße. After she noticed schoolchildren at a crosswalk far too late, the mayor is now promising a quick solution.
“Weißkirchner Straße in Marchtrenk is currently a real challenge in the morning,” says a concerned resident. She speaks directly from the hearts of many local residents. The situation is particularly precarious just before the retirement home at the Moosbachstraße bus stop. It’s dark in the morning, children are walking to the bus, and there’s no lighting. “Today I almost missed some children who were crossing the crosswalk from the left to get to the bus stop. Even with their high-visibility vests, you simply can’t see them when there’s no light shining on them,” the woman says, drawing attention to the hazardous spot.
Broken LED light, but the mayor sprang into action
“There is indeed lighting there, but theLEDlight is broken,” said Mayor Paul Mahr (SPÖ), eager to address the problem quickly. “I get 60 emails a day; I have to go through them first. But I’m out and about every day and will take a look at it myself right away,” the mayor promised in response to a query from the “Krone.”
Weißkirchner Straße was made safer last year with a 30-zone and traffic islands. Mahr immediately ordered the lamp to be repaired. Additional lighting is also being discussed. Solar lamps, for example, which could be installed relatively quickly, are a possibility.
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