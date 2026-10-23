A Bitter Blow for Rangnick
Bad news! ÖFB player out even longer
ÖFB national team player Maximilian Wöber will apparently be sidelined even longer than initially thought. Due to a thigh muscle injury, he’ll have to sit out for several weeks, as his coach confirmed on Friday.
“He will most likely not return this season,” said coach Miron Muslic about the ÖFB national team defender. Wöber sustained the injury during training on Tuesday.
A bitter blow for Rangnick as well
For the 28-year-old, this is yet another bitter setback. As a professional with Werder Bremen, the defender had already missed large parts of last season—as well as the World Cup—due to various injuries.
This is also bad news for ÖFB head coach Ralf Rangnick. He had already had to deal with injuries to Patrick Wimmer and David Alaba. As a result, Wöber will also miss the ÖFB team’s final international matches of the year in the Nations League against Ireland and Israel (November 14 and 17).
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