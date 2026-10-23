Bird Found Dead
Bus driver hit a swan and left it lying there
Pfotenhilfe OÖ has filed a complaint against a bus driver for violating the duty to render aid under the Federal Animal Protection Act. The driver is alleged to have struck a swan in Seeham (Salzburg) and left it injured on the scene. The bird died. The penalty can be up to 3,750 euros.
Last Wednesday at approximately 6:45 p.m., a public bus driver in Fraham (municipality of Seeham in the Salzburg Flachgau region) struck a swan and seriously injured it, according to Pfotenhilfe OÖ. Despite this, he reportedly left the swan lying in the middle of the road and then fled the scene.
An eyewitness reported this to the nearby animal shelter, whereupon an employee immediately drove out and, after a brief search, found and rescued the bleeding swan, which had meanwhile dragged itself into an adjacent meadow.
Report of a Violation of the Duty to Render Aid
The swan received first aid at the animal shelter, but unfortunately died before the veterinarian arrived, as the internal injuries from the impact were apparently too severe.
“We have filed a report for a violation of the duty to render aid under the Federal Animal Welfare Act. Anyone who injures an animal and fails to help it or at least organize help can be fined up to 3,750 euros. Such incredible disregard for animal suffering must not go unpunished. Animal welfare has constitutional status in this country and must therefore be taken seriously,” said Pfotenhilfe Executive Director Johanna Stadler.
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