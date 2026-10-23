Many Violations
€11,850 Collected During Bus Inspections in Hallstatt
The business of illegal tour buses in Hallstatt is thriving as ever. During a targeted inspection on Thursday, police collected 11,850 euros in security deposits.
On Thursday, targeted inspections were conducted in the Hallstatt area focusing on commercial passenger transport and guided tours. In cooperation with the Gmunden District Administration and the Ministry of Transportation, numerous tour buses and tour guides were inspected in this area.
Numerous Violations
During these extensive inspections, numerous violations of the Occasional Transportation Act, the Foreigners’ Police Act, the EC Regulation (driving and rest periods), as well as other traffic violations were identified and reported. Security deposits totaling 11,850 euros were collected on the spot.
Arrest Under Immigration Law
In addition, it was determined that the driver of a tour bus did not possess a driver’s license and was residing in the country illegally. The driver was arrested under immigration law.
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