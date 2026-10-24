Auf den Spuren der Römer, Ägypter und Kärntner

„Die spinnen, die Römer!“ Was der Gallier Obelix in den Comics über die Römer sagt, können die Archäologen in Kärnten nicht bestätigen. Die römische Stadt auf dem Magdalensberg zählt zu den interessantesten und größten Ausgrabungsstätten des Ostalpenraums – der Park umfasst vier Hektar. Die Römer errichteten eine Stadt mit einem Platz, der eine Seitenlänge von 100 Metern hatte, mit Hallen für die Eisenverarbeitung, mit einer Basilika für Versammlungen und als Platz des Handels sowie Villen. In einer kasernenartigen Hochsicherheitsanlage schmolzen Männer an 20 kleinen Öfen Gold, um dieses in Marmorformen zu Barren zu gießen. Das Gold wurde in Rom benötigt.

Etwa 50 nach Christus siedelte man von der Stadt am Berg hinunter ins Tal nach Virunum und nahm Steine und Baustoffe mit, doch die Grundmauern, Böden und Schätze wie Fresken und Keramik bleiben zurück – und ermöglichen Archäologen und Besuchern spannende Zeitreisen.