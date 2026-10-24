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Feiertag im Museum

Auf den Spuren der Römer, Ägypter und Kärntner

Kärnten
24.10.2026 20:01
Montag um 11.30 Uhr präsentiert Iris Schmidt auf dem Magdalensberg „Keltenschatz und Römergold“, ...
Montag um 11.30 Uhr präsentiert Iris Schmidt auf dem Magdalensberg „Keltenschatz und Römergold“, Verlag Heyn: Ein Buch, das nicht nur Kindern die Geschichte Kärntens näherbringt – einer der vielen Programmpunkte am Nationalfeiertag in den Museen.(Bild: Verlag Heyn, Forian Schmidt)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Am Montag ist Nationalfeiertag; es ist schulfrei, viele Unternehmen haben geschlossen – ein guter Tag für Museumsbesuche! Standorte des Landesmuseums bieten Spezialprogramme an; bei freiem Eintritt! 

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„Die spinnen, die Römer!“ Was der Gallier Obelix in den Comics über die Römer sagt, können die Archäologen in Kärnten nicht bestätigen. Die römische Stadt auf dem Magdalensberg zählt zu den interessantesten und größten Ausgrabungsstätten des Ostalpenraums – der Park umfasst vier Hektar. Die Römer errichteten eine Stadt mit einem Platz, der eine Seitenlänge von 100 Metern hatte, mit Hallen für die Eisenverarbeitung, mit einer Basilika für Versammlungen und als Platz des Handels sowie Villen. In einer kasernenartigen Hochsicherheitsanlage schmolzen Männer an 20 kleinen Öfen Gold, um dieses in Marmorformen zu Barren zu gießen. Das Gold wurde in Rom benötigt. 

Etwa 50 nach Christus siedelte man von der Stadt am Berg hinunter ins Tal nach Virunum und nahm Steine und Baustoffe mit, doch die Grundmauern, Böden und Schätze wie Fresken und Keramik bleiben zurück – und ermöglichen Archäologen und Besuchern spannende Zeitreisen.

Büsten hochgestellter Persönlichkeiten der Provinz Noricum im Kärnten Museum.
Büsten hochgestellter Persönlichkeiten der Provinz Noricum im Kärnten Museum.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Den Römern ist im Kärnten Museum in Klagenfurt, im Rudolfinum, viel Platz gewidmet.
Den Römern ist im Kärnten Museum in Klagenfurt, im Rudolfinum, viel Platz gewidmet.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Die Entwicklung der Bauerntruhe im Kärnten Museum.
Die Entwicklung der Bauerntruhe im Kärnten Museum.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Bei einem Spaziergang zu den Höfen im Freilichtmuseum in Maria Saal erzält Roland Bäck ...
Bei einem Spaziergang zu den Höfen im Freilichtmuseum in Maria Saal erzält Roland Bäck Spannendes aus dem Leben von seinerzeit.(Bild: Kärnten museum)
Das Urchhaus in Maria Saal
Das Urchhaus in Maria Saal(Bild: Melitta Tschinder Freilichtmuseum Maria Saal)
Von 15 bis 16 Uhr führt Archäologin Renate Jernej durch das Amphitheater Virunum.
Von 15 bis 16 Uhr führt Archäologin Renate Jernej durch das Amphitheater Virunum.(Bild: kärnten museum)
Das Nemesis-Weiherelief zeigt einen Bärenkampf, eine Tierhetze, mit drei namentlich genannten ...
Das Nemesis-Weiherelief zeigt einen Bärenkampf, eine Tierhetze, mit drei namentlich genannten Gladiatoren – darunter Valerianus.(Bild: Kärnten Museum)
Am Magdalensberg wird seit 1868 gegraben: Die alte Römerstadt hat viel zu erzählen.
Am Magdalensberg wird seit 1868 gegraben: Die alte Römerstadt hat viel zu erzählen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Ab etwa 50 vor Christus ließen sich Römer auf dem Magdalensberg nieder.
Ab etwa 50 vor Christus ließen sich Römer auf dem Magdalensberg nieder.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
„Ägypten in Klagenfurt – Mitbringsel in Köpfen und Koffern“: Die Klagenfurter ...
„Ägypten in Klagenfurt – Mitbringsel in Köpfen und Koffern“: Die Klagenfurter Aegyptiaca-Sammlung umfasst mehr als 400 Objekte, schlummerte jahrelang im Depot, wird nun aber gezeigt.(Bild: Handler Wolfgang)
Kärnten Museum, Rudolfinum, in Klagenfurt.
Kärnten Museum, Rudolfinum, in Klagenfurt.(Bild: Handler Wolfgang)

Spiele ausprobieren, mit dem Metalldetektor losgehen
Junge und Junggebliebene können am Tag der offenen Tür Brett-, Würfel- und Geschicklichkeitsspiele ausprobieren, sich mit dem Metalldetektor auf die Suche begeben, eine Rätselrallye am Areal unternehmen, im Workshop ein T-Shirt als Souvenir vom Magdalensberg gestalten oder dekorativer Keramik-Anhänger formen. Am Nationalfeiertag gibt es auf dem Magdalensberg Kostproben aus der römischen Küche, einen Info-Stand zu Ess- und Trinkgewohnheiten im alten Rom, einen Markt- und Info-Stand zum Handwerk „Keramik“ mit Urška Bavčar – Formare Ceramics, Friesach. Neu ist die Ausstellung „Jagd und Mensch“ (11 bis 14 Uhr mit Zoologin Laura Waldner). Michael Waldher vom Förderverein Rudolfinum verrät Wissenswertes zum Thema Sondengehen.

Von 10 bis 11.30 Uhr verrät Archäologin Desiree Ebner-Baur im Archäologischen Park Magdalensberg neueste Erkenntnisse zur kaiserzeitlichen Goldbarrengießerei. Um 11.30 Uhr wird mit einer Lesung das Buch „Keltenschatz und Römergold – Kärntner Geschichte für Kinder“ von  Iris Schmidt, Verlag Heyn, präsentiert. Von 13 bis 14 Uhr wird auf einer Familienführung mit Katharina Gruber spannend. 

Das Programm auf dem Magdalensberg unterhält und bringt zum Staunen von 10 bis 16 Uhr; bei freiem Eintritt.

Sklaven und Gefangene als Berufskämpfer – Zum Gaudium der Menge
Wo einst Gladiatoren um ihr Leben und zum Gaudium des Publikums kämpften und Tierhetzen stattfanden, erklärt am Montag ein Guide, wie man sich die Römerzeit im Amphitheater Virunum vorstellen kann. Über einen unterirdischen Gang, den Besucher auch heute noch beschreiten können, „erschienen“ die Gladiatoren spektakulär im Zentrum der Arena und fanden sich gleich dem Nemeseum gegenüber, ein Heiligtum für die Schicksalsgöttin Nemesis. Im Nemeseum sind heute Renovierungsinschriften, Weihaltäre und Reliefs mit Tierkampfszenen ausgestellt. Von 15 bis 16 Uhr führt Archäologin Renate Jernej durch das Amphitheater Virunum.

Auf Zeitreise durch die Talschaften Kärntens
Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude aus den Regionen Kärntens sind im Kärntner Freilichtmuseum, im ältesten Museum seiner Art in Österreich, in Maria Saal zu sehen. Über die Gebäude bekommt man Einblicke in das Leben von seinerzeit; vor allem beim Rundgang mit dem Historiker Roland Bäck am Montag von 10.30 bis 12 Uhr. Dabei liest er auch aus den historischen Reiseberichten von Franz Sartori und Joseph Kyselak vor.

„In den Berichten spürt man auch, wie ein Städter aus Wien versucht, die Landbevölkerung zu verstehen, wie er vieles idealisiert, Bräuche nicht versteht und missdeutet“, so Bäck. Sartori hatte in seinen Berichten die Kärntner sogar beleidigt... 

Sonderführungen und forschende Kinder im Rudolfinum
Zum Tag der offenen Tür lädt am Nationalfeiertag das Kärnten Museum in Klagenfurt, das sogenannte Rudolfinum in der Museumgasse ein. Neben der Sonder- und Mitmachausstellung „Mission Klimaschutz“ gibt es auch eine spannende Entdeckungsreise für junge Besucher durch das Haus: „Geschichten“: Jedes Objekt im Museum erzählt eine Geschichte. Wo kommt es her? Wer hat es gemacht? Wozu wurde es benutzt? All diese Fragen können junge Besucher erforschen und die gefundenen Objekte den richtigen Epochen zuordnen.

Sehenswert sind auch die aktuellen Ausstellungen über Ingeborg Bachmann (Sonderführung um 11 Uhr) über Ägypten (Sonderführung um 14.30 Uhr). Das Kärnten Museum verwahrt die immerhin zweitgrößte Aegyptiaca-Sammlung Österreichs. Der Eintritt ist am 26. Oktober frei! Geöffnet hat das Kärnten Museum von 10 bis 17 Uhr.

Nationalfeiertag
Was am 26. Oktober gefeiert wird

Am 26. Oktober 1955  hat der Österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs beschlossen. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Wiederrichtung der Republik war Österreich durch die vier Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion besetzt. Nachdem die letzten alliierten Truppen abgezogen waren, beschloss der Nationalrat am 26. Oktober die immerwährende Neutralität Österreichs.  Sie verpflichtet das Land vor allem dazu, keinem militärischen Bündnis beizutreten und keine fremden Militärbasen auf seinem Boden zuzulassen. An dieses Ereignis erinnerte der „Tag der Fahne“, der im Jahr 1965 in „Nationalfeiertag“ umbenannt wurde.

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