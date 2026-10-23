Trotz Protest fiel am Morgen auch die letzte Linde

Neue Bäume und breitere Gehwege geplant

Die Heidenheimer Straße soll eine schmälere Fahrbahn, breitere Gehwege und Tempo 30 bekommen. Vier bis fünf Meter hohe Ersatzbäume sollen nach dem Schwammstadtprinzip gepflanzt werden. Weitere Pflanzungen sind in der angrenzenden Viktor-Adler-Straße vorgesehen. Letzte Arbeiten am Straßenprojekt sollen im Frühjahr 2027 erfolgen.