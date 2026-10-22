Event-Tipps im Herbst: Von Blues bis Bergmesse

Ein wahrer Veranstaltungsreigen wartet am Wochenende in Oberösterreich. Den Höhepunkt präsentiert die „Krone“ mit der Woodstock Academy: Tolle Workshops und Konzerte inkludiert. Traditionell bewährt und herzlich wird es mit der Mojo Blues Band in Leonding. Ebenso ein besonderes Erlebnis ist der Berggottesdienst am Krippenstein am Nationalfeiertag, auch mit musikalischer Umrahmung.