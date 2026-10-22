Nach acht Jahren grünes Licht für neues Altersheim

2031 könnten die ersten Bewohner einziehen

Bevor die Bagger für das neue Pflegezentrum anrollen können, müssen noch einige Dinge geklärt werden. Als Nächstes will man sich mit der OÖ Wohnbau über einen Grundstückstausch einigen. Die Wohnbaugesellschaft soll im Gegenzug für die neue Fläche den Grund erhalten, auf dem derzeit das alte Seniorenheim steht. Das Gebäude selbst soll anschließend im Rahmen eines Bieterverfahrens an den Höchstbietenden verkauft werden. Und wann können die ersten Bewohner einziehen? Hier bleibt SP-Stadtchef Christian Deleja-Hotko noch vorsichtig: „Wir gehen von zwei Jahren für Vorbereitung und Planung aus, zwei weitere für den Bau. Läuft alles, wie wir es uns vorstellen, könnte das neue Zentrum im Frühjahr 2031 fertig sein.“