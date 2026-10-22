Nach acht Jahren grünes Licht für neues Altersheim

Jahrelang wurde diskutiert, geplant und nach einer Lösung gesucht. Nun steht fest: Enns bekommt ein neues Pflegezentrum mit 125 Einzelzimmern. Entstehen soll es in der Hoflehnerstraße, wo bereits bis zu 200 Wohnungen gebaut werden. Bürgermeister Christian Deleja-Hotko hofft auf eine Fertigstellung bis zum Frühjahr 2031.
Acht Jahre nach der ersten Ankündigung einer Generalsanierung und zwei Jahre nach dem Beschluss für einen Neubau ist es endlich so weit: Das Land hat grünes Licht für das neue Ennser Pflegezentrum gegeben.
Neuerrichtung am Standort nicht möglich
Rückblick: Bereits 2018 hatte die damalige Landesrätin Birgit Gerstorfer eine Generalsanierung des Bezirksaltenheims in Aussicht gestellt. Schließlich wurde aber klar, dass eine Sanierung nicht die gewünschte Lösung bringen würde. Das bestehende Haus in der Eichbergstraße, dessen älteste Gebäudeteile aus den 1960er-Jahren stammen, war längst nicht mehr zeitgemäß. Da ein Neubau am bisherigen Standort nicht möglich war, machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück.
Neubau in der Hoflehnerstraße
Fündig wurde man in der Hoflehnerstraße. Dort hat die OÖ Wohnbau mittlerweile mit der Errichtung von bis zu 200 Wohnungen begonnen. Für etwaige Kinderbetreuungseinrichtungen ist ebenfalls Platz vorgesehen. Rund 7000 m² bleiben für das neue Zentrum für Betreuung und Pflege reserviert, das künftig 125 Bewohnern in Einzelzimmern Platz bieten soll. Zum Vergleich: Das bestehende Heim verfügt über 133 Plätze, überwiegend in Doppelzimmern. Bei einer Sanierung wären nur 90 Zimmer möglich gewesen.
2031 könnten die ersten Bewohner einziehen
Bevor die Bagger für das neue Pflegezentrum anrollen können, müssen noch einige Dinge geklärt werden. Als Nächstes will man sich mit der OÖ Wohnbau über einen Grundstückstausch einigen. Die Wohnbaugesellschaft soll im Gegenzug für die neue Fläche den Grund erhalten, auf dem derzeit das alte Seniorenheim steht. Das Gebäude selbst soll anschließend im Rahmen eines Bieterverfahrens an den Höchstbietenden verkauft werden. Und wann können die ersten Bewohner einziehen? Hier bleibt SP-Stadtchef Christian Deleja-Hotko noch vorsichtig: „Wir gehen von zwei Jahren für Vorbereitung und Planung aus, zwei weitere für den Bau. Läuft alles, wie wir es uns vorstellen, könnte das neue Zentrum im Frühjahr 2031 fertig sein.“
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