Uproar After Champions League Debacle
“It’s really a shame that he would do something like that!”
Following the 1-4 humiliation at Como in the Champions League, Manchester United captain Bruno Fernandes criticized coach Michael Carrick’s tactics. The Portuguese superstar’s comments sparked strong reactions.
“It’s really a shame that Bruno Fernandes would do something like that,” fumed former national team player Jamie Carragher on CBS Sports. He said the Portuguese player had a “terrible attitude” and wasn’t “what a Manchester United captain should be.”
After the 1-4 loss to the Italian up-and-comer, Fernandes addressed what he saw as coach Michael Carrick’s tactical missteps. “It was the coaching staff’s decision not to press man-to-man and to leave some space behind,” said the 32-year-old. “No matter what system or tactics you use—if you don’t run, you won’t win.”
Fernandes himself had been substituted in the 67th minute. His subsequent criticism was also called out by former national team player Joe Cole. “If you’re the captain of Manchester United, you can’t come out and question the tactics,” said the TV analyst.
Is Carrick on his way out?
Former United player Carrick had led the club back into the Champions League last season and had been promoted from interim to head coach. This season, however, things haven’t gone well so far, and the pressure on Carrick is mounting.
In the Champions League, United has one win in three games. In the Premier League, they sit in 13th place with just one win in seven games.
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