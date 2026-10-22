Jungwirth? “He asked me the same question three times”

“On the field, he asked me the same question three times,” LASK captain Sascha Horvath revealed to the “Krone.” Goalkeeper Lukas Jungwirth collided with Sporting player Luis Suárez shortly after halftime during Linz’s 3-2 victory in the Champions League and briefly lost consciousness. The 22-year-old suffered a head injury and had to be substituted. After the match, it was already clear that the situation wasn’t as serious as first feared. “He’s fine again; I’ve already spoken with him,” Horvath clarified.