Wintersperre am Staller Sattel steht kurz bevor

Noch einmal über den Staller Sattel fahren, bevor der Winter endgültig Einzug hält: Ab Montag, 9. November, um 8 Uhr, ist der Pass zwischen Osttirol und Südtirol für den Verkehr gesperrt. Die Wintersperre auf 2052 Metern Seehöhe dauert voraussichtlich bis Ende Mai 2027.
Für viele gehört die Fahrt über den Staller Sattel zu den schönsten Verbindungen zwischen Ost- und Südtirol. Doch schon bald macht der Winter dem grenzüberschreitenden Verkehr wieder einen Strich durch die Rechnung: Ab 9. November um 8 Uhr ist der Passübergang für die kalte Jahreszeit dicht.
Betroffen ist die L 25 Defereggentalstraße zwischen dem Parkplatz Lackenstüberl und der Staatsgrenze. Damit ist die direkte Verbindung vom Osttiroler Defereggental ins Südtiroler Antholzer Tal vorerst unterbrochen.
Erst im späten Frühjahr geht es weiter
Wie lange die Sperre tatsächlich dauert, hängt von der Witterung ab. Nach derzeitiger Einschätzung soll der Passübergang voraussichtlich Ende Mai 2027 wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die Wintersperre erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen Straßendienst in Südtirol. Bis zur Wiederöffnung müssen Autofahrer auf andere Verbindungen zwischen Ost- und Südtirol ausweichen.
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