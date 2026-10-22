Wintersperre am Staller Sattel steht kurz bevor

Für viele gehört die Fahrt über den Staller Sattel zu den schönsten Verbindungen zwischen Ost- und Südtirol. Doch schon bald macht der Winter dem grenzüberschreitenden Verkehr wieder einen Strich durch die Rechnung: Ab 9. November um 8 Uhr ist der Passübergang für die kalte Jahreszeit dicht.