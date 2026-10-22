200 firefighters on the scene
Major Fire at Waste Disposal Facility Keeps Fire Department Busy
About 200 firefighters are on the scene in Katsdorf. A major fire broke out there in the early morning hours at a waste disposal company. Strong winds further fanned the flames. No one was in danger, and the fire was prevented from spreading to an office building.
Major emergency call early this morning! At 6:28 a.m., alarm bells rang at 16 fire departments in the districts of Perg and Urfahr-Umgebung. A fire had broken out at a waste disposal company in the village of Ruhstetten near Katsdorf. The flames were visible from a great distance at dawn. Strong winds further fanned the flames and caused heavy smoke.
A lot of work for the firefighters
However, there was no danger to life or limb because the building stands alone and is isolated from other homes. The fire was brought under control relatively quickly. The cleanup, however, is expected to last all day: The trash must be sorted and carefully extinguished.
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