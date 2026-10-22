Largest Acquisition to Date
Miba Acquires Business Unit with 500 Employees
The Upper Austrian technology group Miba, based in Laakirchen, is acquiring the plain bearing business of the German Renk Group. The division comprises approximately 500 employees at five plant locations in Germany, the U.S., Brazil, China, and Japan, generating annual revenue of approximately 130 million euros.
Both companies have reached a contractual agreement on the deal. Approval of the acquisition by the antitrust authorities has also been requested but is still pending. No details have been provided regarding the purchase price.
The plain bearing business of the German Renk Group specializes in the development and manufacture of industrial plain bearings. The group’s headquarters are located in Hanover. “The purchase of the RENK plain bearing business is the largest acquisition in our company’s history,” emphasizes Miba CEO Peter Mitterbauer. With this acquisition, Miba aims to expand its plain bearing business.
German Group Focuses on Defense Business
According to Renk Group CEO Alexander Sagel, the sale will allow the company to “align its strategic focus even more consistently with the defense business.” At the same time, he notes, “with Miba, we have found exactly the right partner for our technologically advanced plain bearing business to further develop it with the appropriate industry focus.”
Miba, based in Laakirchen, generated approximately 1.2 billion euros in revenue in the past fiscal year and employs about 7,400 people worldwide.
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