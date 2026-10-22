"Krone" Reports Live
Abuse Trial: “Gunkl” in Court Since 7 a.m.
Today, cabaret artist Günther Paal, alias “Gunkl,” is set to stand trial at the Vienna Regional Court on charges of sexually abusing a child and possessing child pornography—along with his alleged blackmailers. “Krone” is reporting live.
Enhanced security measures at the Landl: People still remember the protests that accompanied the trial of former Burgtheater actor Florian Teichtmeister—complete with a wooden gallows. Any potential risks are therefore to be minimized as much as possible. The police are also on site in force.
In the courtroom, however, the focus is on penalties—but also on money.
The most important points in brief:
- The trial began shortly after 10 a.m. Günther Paal is in the dock, with the two accused women seated next to him at a considerable distance.
- The victim’s mother and grandmother were brought in from pretrial detention; Paal remained free until the trial began.
- The women’s defense attorney announced that his clients would enter a full or partial confession. They also intend to make restitution for at least part of the money they extorted.
- By May 2026, Paal had handed over a total of 159,000 euros to the women. He is now demanding its return in court.
Only one day of trial has been scheduled. The verdicts are expected to be handed down as early as 1:30 p.m. The comedian faces six months to five years in prison, while the women face one to ten years.
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