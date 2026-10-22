An Old Acquaintance
It’s Official: Bottom-of-the-Table WAC Has a New Coach
Coach Thomas Silberberger is out! What the “Krone” had already reported this morning has now been officially confirmed by WAC: Manfred Schmid will lead training in Wolfsberg today, Thursday!
Assistant coaches Hannes Jochum, Jonas Hildebrandt, and David Sencar must also leave the club.
Five straight losses
Silberberger had been coaching the Wolfsberg team since the spring and had kept them from being relegated. In the new season, however, the team recently suffered five straight losses.
Schmid returns
The new (former) head coach is Manfred Schmid. The 55-year-old previously served as WAC head coach from March 2023 to the summer of 2024.
He will lead training today and be on the sidelines Saturday against his former club, Hartberg.
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