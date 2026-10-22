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Police caught him

Drug-Impaired Driver Took His Daughter to School

Nachrichten
22.10.2026 09:12
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Police in the Innviertel region (Upper Austria) have now taken an irresponsible father off the road. The man had driven his eight-year-old daughter to school while apparently under the influence of drugs. He caught the officers’ attention because the girl was not properly secured in the car.

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A 34-year-old father from Utzenaich was pulled over by police for a driver and vehicle check near the local elementary school on Tuesday around 7:20 a.m. The reason for the stop was his eight-year-old daughter in the passenger seat, who was not secured with an appropriate child restraint system.

Possible Symptoms
During the stop, the police officers observed symptoms in the driver that indicated possible impairment due to drugs. The father was taken for a clinical examination, which confirmed that he was unfit to drive.

As a result, the 34-year-old was prohibited from continuing his journey, and his driver’s license was confiscated. The 34-year-old was also reported to the responsible district administration office in Ried im Innkreis.

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