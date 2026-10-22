Just the “little” LASK?
Horvath: “There were definitely some controversial moments…”
Sporting’s early penalty in the Champions League match against LASK (2–3) continues to spark debate—but LASK captain Sascha Horvath can look back on the moment with a slight grin after the game and even throw in a little dig.
“The penalty was very harsh. And when you consider that Sporting hadn’t lost a single game up to that point, I have to give the team incredible credit,” explained LASK coach Didi Kühbauer after the match in Lisbon.
What happened? A few minutes into the game, Sporting’s Nestory Irankunda tripped Robert Ljubicic as he ran past him in the penalty area, but Scottish referee Nicholas Walsh still pointed to the spot. Luis Suarez converted the penalty, giving the Portuguese side an early lead.
The “underdog” LASK surprises
“I spoke with the referee afterward. He just jumped off the spot,” Horvath explained after the game. The referee replied that he had reviewed the play and “the player was fouled,” according to the LASK captain, who was able to smile again after the match: “But that makes it even better when you turn the game around like that.”
He also threw in a little dig at the officiating crew: “There were definitely a few plays where the calls went more in the opponent’s favor, because we’re just the ‘little’ LASK in the Champions League,” said Horvath, concluding: “That’s why this victory is all the sweeter.”
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