3-2 against Sporting
LASK Player Ratings: The Linz team was incredibly strong as a unit
LASK celebrated its first Champions League victory with a spectacular 3-2 win over Sporting Lisbon. Here are the ratings for the Linz players.
RATING KEY: 6 – World-class, 5 – Very strong, 4 – Strong, 3 – Average, 2 – Weak, 1 – Off his game, 0 – Played too briefly.
Lukas Jungwirth 3
Had little to do in the first half. Was knocked out in a tackle with Suarez in the 49th minute.
Kasper Jörgensen 4
Three levels better than in the Liverpool game; constantly caused trouble on the right flank.
Xavier Mbuyamba 5
Seemed to win every tackle; a constant threat offensively on corner kicks.
Joao Victor Tornich 4
The ultimate defensive playmaker! Let very little—if anything—get past him.
Andres Andrade 3
Flawless defensively.
Ivan Dibango 3
Strong and uncompromising defensively, but lackluster offensively this time.
Krystof Danek 5
Lively, quick off the mark, and capped off a brilliant evening with the goal that made it 3–2.
Robert Ljubicic 5
Didn’t let his non-foul leading to the 0:1 penalty kick throw him off; delivered a top-notch performance. Won the ball back, setting up the 2:1 goal.
Sascha Horvath 4
Kept looking to break deep. Was substituted after receiving a yellow card.
Christoph Lang 5
Always a threat; could have scored more than one goal.
Sasa Kalajdzic 5
Provided another thrilling moment with the 2–1 goal; was frequently targeted as a receiving player.
Tobias Schützenauer 3
Made one strong save; otherwise, he was hardly tested except for the 2–3 goal.
Samuel Adeniran 3
Came on, made an impact, and set up the 3-1 goal for Danek perfectly. Always a presence thanks to his physicality.
Alessandro Schöpf 3
Tried hard, but didn’t stand out.
Moses Usor 0
Played for too short a time.
Florian Flecker 0
Played for too short a time.
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