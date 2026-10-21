At Sporting Lisbon
Ouch! LASK goalie forced to leave the game injured after a collision
That didn’t look good at all! LASK goalie Lukas Jungwirth had to leave the field injured after a collision during the Champions League showdown at Sporting Lisbon.
It happened in the 48th minute with the score tied at 1-1. After a perfect through ball from Catamo, Luis Suárez and Jungwirth collided outside the penalty area. The Linz native lay dazed on the ground, received treatment for several minutes—and was ultimately forced to leave the field on the advice of the medical staff.
At least he was able to walk off the field on his own and even resisted being substituted. Tobias Schützenauer made his Champions League debut in his place.
It is not yet known how badly Jungwirth was actually injured.
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