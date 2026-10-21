"A clear dive"
Sporting’s Penalty Kick Against LASK Causes a Stir
Huge commotion just four minutes in! LASK conceded a highly controversial penalty in the Champions League showdown against Sporting. In Lisbon, the referee pointed to the spot after a tackle in the penalty area—a decision that left even the two Canal+ commentators in disbelief.
“Well, that wasn’t much,” the two Canal+ commentators, Thomas Trukesitz and Stefan Oesen, immediately noted. Kalajdzic lost the ball in midfield; Sporting quickly transitioned and sent winger Irankunda into the penalty area. There, he went down after slight contact with Robert Ljubicic. “Clear dive by Irankunda—that penalty shouldn’t have been called,” the two commentators agreed as they watched the TV footage.
“A real mistake”
But even after a brief VAR review, the referee stood by his decision—the penalty stood, and LASK found themselves trailing early, just as they had against Liverpool. “The player takes off even before contact—with all due respect, that’s a real bad call,” the commentators fumed. LASK coach Didi Kühbauer also immediately protested to the referee, but to no avail. Thus, the Linz team found themselves trailing early once again.
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