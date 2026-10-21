The Lineup: Here’s How LASK Will Line Up Against Sporting

In its third attempt, LASK is aiming to earn its first point in the Champions League at the very venue where it once had its own European glory moment. The Linz-based team, which has yet to secure a win, is on the road today against Sporting Lisbon in the third round of the group stage. The Portuguese side has so far made the most of its two appearances in the Champions League. Six months ago, Sporting reached the quarterfinals of the Champions League, where they were eliminated by Arsenal.