Champions League
The Lineup: Here’s How LASK Will Line Up Against Sporting
Here it is—the starting lineup with which LASK coach Didi Kühbauer is aiming for victory in today’s Champions League match against Sporting Lisbon!
The Starting Lineup:
In its third attempt, LASK is aiming to earn its first point in the Champions League at the very venue where it once had its own European glory moment. The Linz-based team, which has yet to secure a win, is on the road today against Sporting Lisbon in the third round of the group stage. The Portuguese side has so far made the most of its two appearances in the Champions League. Six months ago, Sporting reached the quarterfinals of the Champions League, where they were eliminated by Arsenal.
“In terms of quality, Sporting is in no way inferior to Liverpool,” said Alessandro Schöpf before leaving Linz. Dietmar Kühbauer boarded the plane with the goal of delivering a strong performance. “If we don’t perform, the bar will be set very high,” the LASK coach acknowledged. Still, it would be “bad if we just went there to see the stadium.”
Linz’s 2020 Triumph
LASK has already made a good impression in the “Lions’” den—it’s been six years since the Athletiker secured a victory at Estadio Jose Alvalade. In the Europa League playoff, they won 4–1 and secured their spot in the group stage. From the October 1, 2020, squad, only Andres Andrade—who came on as a substitute back then—remains on the Upper Austrian side.
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