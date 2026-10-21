2.28 per mille
Rider Overturned on His “Three-Wheeler”
A 48-year-old man from Garsten in Mondsee (Upper Austria) rolled over while riding an adult tricycle, a so-called three-wheeled moped. At 4:00 p.m., the reckless driver had an impressive blood alcohol level of 2.28 per mille.
On Wednesday around 4 p.m., a 48-year-old man from Garsten was riding his three-wheeled moped through the parking lot of a store in the St. Lorenz area. According to witness statements, the 48-year-old’s front tires struck the curb. The vehicle then rolled over and came to rest in a drainage ditch.
Witness Provides First Aid
A witness administered first aid and alerted emergency responders. A breathalyzer test on the 48-year-old showed a blood alcohol level of 2.28 per mille, which is why his driver’s license was temporarily revoked. After receiving initial treatment for injuries of unspecified severity, the 48-year-old was admitted to Bad Ischl Hospital.
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