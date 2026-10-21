LASK Loses 1-2 to Sporting in the Youth League

In a turbulent final stretch, Fabian Jindra missed a chance to tie the game at 1-1 from the penalty spot in the 71st minute. Sporting was down to ten men from the 90th minute onward after a yellow-red card, but still managed to score the 2-0 goal in stoppage time. Jonas Ilk was only able to pull the Linz team within one goal with a penalty kick in the 95th minute.