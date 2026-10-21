A Thrilling Finish
LASK Loses 1-2 to Sporting in the Youth League
LASK’s U19 team suffered a 1-2 loss to Sporting Lisbon in the UEFA Youth League!
In a turbulent final stretch, Fabian Jindra missed a chance to tie the game at 1-1 from the penalty spot in the 71st minute. Sporting was down to ten men from the 90th minute onward after a yellow-red card, but still managed to score the 2-0 goal in stoppage time. Jonas Ilk was only able to pull the Linz team within one goal with a penalty kick in the 95th minute.
Unlucky shot off the post
Sporting had also taken the lead on a penalty kick shortly after halftime. The Linz team then hit the post once.
LASK’s youth team has only managed a draw—a 0–0 tie at AEK Athens—in their three matches so far. Coach Milan Vukovic’s team will next face Slovan Bratislava at home on November 3. The top 22 of the 36 teams in the U19 competition will advance to the round of 32.
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