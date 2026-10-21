Aus Platin wurde beim Bockbieranstich Rubin

Niki Riegler lud wieder in die Hirter Brauerei zum Rubin-Leuchten ein. Dabei wurde kurzerhand ein Hit der fidelen Mölltaler umgetextet und sorgte bei den Gästen für Begeisterung.
Platin raus, Rubin rein! Bei Hirter Bier wurde sogar ein Mölltaler Hit umgedichtet: Michael Mayer und seine Jungfidelen machten aus dem bekannten Hit „Gold, Platin und Diamant“ kurzerhand „Gold, Rubin und Diamant“. Ganz zur Freude der Brauerei-Chefs Niki Riegler und Klaus Möller, die zum dritten Rubin-Leuchten in die neue Logistikhalle nach Micheldorf geladen hatten.
Unter den Augen von Braumeister Raimund Linzer wurde der Rubin Bock angestochen. „Vollmunbig, angenehm herb und mit weichen Abgang“, so beschreibt Riegler das Bockbier. Und was passt dazu? Am besten Wild oder ein knuspriges Martinigansl. Die Jauntaler Salamiprinzessin Anja Smolnig und ihr Salamikönig Manfred Enzi hielten mit einer ordentlichen Salami-Jause dagegen. Für die kulinarischen Schmankerln sorgte das Team des Hirter Braukellers. Gefeiert haben: Stadtrichter-Burggraf Willi Noll und Sommeramtmann Stefan Lindner, ORF-Chefin Karin Bernhard, Bezirkshauptfrau Claudia Egger, das Unternehmerpaar Andrea und Alfred und Riedl, Gerfried Hopf, das Wirtepaar Stefan und Christina Buchsbaum, Multi-Gastronomin Michaela Höberl und Nik-P.-Tourmanager Ralf Tonitz. Und das Hirter Team? Packte für seine Gäste sogar in der Freizeit mit an.
Bockbier schmeckt: Niki und Irina Riegler, Judith-Möller-Kremser, Klaus Möller und die Mölltaller Jungfidelen beim Anstich.Mölltaler-Hit umgetextet. Niki Riegler lud wieder in die Hirter Brauerei ein. Alle Gäste waren vom heurigen Bockbier begeistert.
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