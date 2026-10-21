Aus Platin wurde beim Bockbieranstich Rubin

Unter den Augen von Braumeister Raimund Linzer wurde der Rubin Bock angestochen. „Vollmunbig, angenehm herb und mit weichen Abgang“, so beschreibt Riegler das Bockbier. Und was passt dazu? Am besten Wild oder ein knuspriges Martinigansl. Die Jauntaler Salamiprinzessin Anja Smolnig und ihr Salamikönig Manfred Enzi hielten mit einer ordentlichen Salami-Jause dagegen. Für die kulinarischen Schmankerln sorgte das Team des Hirter Braukellers. Gefeiert haben: Stadtrichter-Burggraf Willi Noll und Sommeramtmann Stefan Lindner, ORF-Chefin Karin Bernhard, Bezirkshauptfrau Claudia Egger, das Unternehmerpaar Andrea und Alfred und Riedl, Gerfried Hopf, das Wirtepaar Stefan und Christina Buchsbaum, Multi-Gastronomin Michaela Höberl und Nik-P.-Tourmanager Ralf Tonitz. Und das Hirter Team? Packte für seine Gäste sogar in der Freizeit mit an.