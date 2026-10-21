China lässt den Himmel für Oberösterreich leuchten

Spektakuläre Show

Dass man in China gerne groß denkt, zeigte sich schließlich bei den Feierlichkeiten für die oberösterreichische Delegation. Rund ein Dutzend Wolkenkratzer präsentierten das Motiv der Freundschaft. Die Skyline erstrahlte samt oberösterreichischem Wappen in Rot – einer Farbe, die in China für Fröhlichkeit und Glück steht. Zum Finale hoben hundert Drohnen ab und zauberten oberösterreichische Wahrzeichen an den Nachthimmel: die Linzer Torte, der Pöstlingberg oder etwa Anton Bruckner. Ein leuchtendes Bekenntnis zur Freundschaft, das keine Wünsche offenließ.