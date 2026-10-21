China lässt den Himmel für Oberösterreich leuchten

30 Jahre besteht bereits die Partnerschaft zwischen Oberösterreich und der chinesischen 100-Millionen-Einwohner-Region Shandong. Diese Freundschaft wurde nicht nur mit einer spektakulären Lichtshow zelebriert. Schüler aus Enns zeigten bei einer Ausstellung, was das Land ob der Enns und die chinesische Region verbindet.
Wer bei einer politischen Veranstaltung schon einmal die ersten Minuten mit der Vorstellung von Ehrengästen verbracht hat, dürfte in China staunen: In Shandong schlägt ein Baum in derselben Zeit wortwörtlich seine Wurzeln. Anlässlich der 30-jährigen Partnerschaft zwischen Oberösterreich und der chinesischen 100-Millionen-Einwohner-Region pflanzte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander gemeinsam mit Vizegouverneur Sun Ximin im botanischen Garten von Shandongs Hauptstadt Jinan eine Kiefer.
Lange Freundschaft
Sie soll die jahrzehntelange Freundschaft beider Regionen symbolisieren. Passend dazu hieß es: „Der Herbst bringt die Ernte und so wie die Bäume grünen, wird auch unsere Freundschaft gedeihen.“ Die streng nach Protokoll ausgeführte Baumpflanzung dauerte – inklusive Ansprache, Schaufelarbeit, symbolischem Gießen, Gruppenfoto und musikalischer Untermalung – keine fünf Minuten. Chinesische Präzisionsarbeit.
Schüler tauschen sich aus
Beim anschließenden Arbeitsgespräch der beiden Regionen wurde das Sportabkommen bereits zum vierten Mal erneuert. Es sichert Unterstützung und Austausch in Disziplinen wie Tischtennis, Badminton, Fechten und Reitsport. Neu ist ein Schülerprogramm, das österreichischen Jugendlichen den direkten Kontakt mit Gleichaltrigen in China ermöglicht.
Gemeinsame Ausstellung
Wie lebendig so ein Austausch sein kann, bewiesen 16 Schüler der siebenten Klassen des Gymnasiums Enns, die mit Direktor Werner Dietl elf Tage in Shandong verbringen. Bei einer gemeinsamen Bilderausstellung zeigten sie, was Oberösterreich und die chinesische Region verbindet. Zum musikalischen Gruß wurde „I am from Austria“ kurzerhand zur Hymne auf die Heimatstadt umgedichtet: „We come from Enns, a litte town. Where the Danube flows around. We packed our bags and came this way, to meet our friends and sing for you today.“
Die Ennser sangen mit Charme, Herz und jener sympathischen Unbekümmertheit, die eine Schulaufführung erst richtig liebenswert macht. Ihre chinesischen Gastgeber setzten dagegen auf die sichere Bank: Dort kam die Gesangsbegleitung der Schüler als zusätzliches Playback vom Band.
„Austausch ist bereichernd“
Haberlander sieht in der Partnerschaft einen besonderen Erfolg: „Oberösterreich war mit der Gründung dieser Partnerschaft ein Pionier. Shandong will von Oberösterreich lernen und das ist eine besondere Auszeichnung für uns. Beide Regionen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Der Austausch ist für uns bereichernd, weil wir gemeinsam Lösungen finden wollen.“
Spektakuläre Show
Dass man in China gerne groß denkt, zeigte sich schließlich bei den Feierlichkeiten für die oberösterreichische Delegation. Rund ein Dutzend Wolkenkratzer präsentierten das Motiv der Freundschaft. Die Skyline erstrahlte samt oberösterreichischem Wappen in Rot – einer Farbe, die in China für Fröhlichkeit und Glück steht. Zum Finale hoben hundert Drohnen ab und zauberten oberösterreichische Wahrzeichen an den Nachthimmel: die Linzer Torte, der Pöstlingberg oder etwa Anton Bruckner. Ein leuchtendes Bekenntnis zur Freundschaft, das keine Wünsche offenließ.
Man darf gespannt sein, was auf die Oberösterreicher beim 40-Jahre-Jubiläum wartet. Denn wenn Shandong feiert, bleibt sogar für den Himmel noch Luft nach oben.
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