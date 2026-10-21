Eva Schlegel sorgt für schwerelose Verwirrungen

Ganz bewusst arbeitet Schlegel auch mit Unschärfe: In der Serie „Liminal Spaces“ etwa zeigt sie verschwommene Fotos von Architekturen und Textfragmenten und führt sie somit an die Grenzen ihrer ursprünglichen Bedeutung. In der monumentalen Arbeit „In between“ lässt sie zwei riesige Rotoren sich so schnell drehen, dass sie zu einer Projektionsfläche für Videos von schwebenden Menschen und Zitaten von Astronauten über die Erfahrung der Schwerelosigkeit werden. Und in der Videoarbeit „Dance of Chance“ macht sie die von Alan Turin beschriebene Strukturen sichtbar, in denen sich Muster in der Natur bilden.