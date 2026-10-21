Lkw-Lenker unter Drogen: Von Autofahrer gestoppt

Doch anstatt anzuhalten, stieg der Lkw-Lenker aufs Gas. Dass nicht noch Schlimmeres passierte, ist der Zivilcourage eines nachfolgenden Autofahrers zu verdanken. Der mutige Pkw-Lenker fackelte nicht lange, nahm die Verfolgung auf und schaffte es schließlich, den Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Eisentratten zum Anhalten zu bewegen.