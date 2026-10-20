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31-Year-Old Injured

Worker’s Foot Struck by Excavator at Construction Site

Nachrichten
20.10.2026 19:30
The accident occurred at a construction site (stock photo).
The accident occurred at a construction site (stock photo).(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 31-year-old worker was seriously injured on Tuesday at a construction site in Laakirchen, Upper Austria. For reasons that are still unclear, an excavator struck the 31-year-old on the foot, causing him to fall.

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A serious workplace accident occurred on Tuesday afternoon at a construction site in Laakirchen. A 31-year-old man from the Wels-Land district was performing compaction work with a vibrating rammer near a utility trench. At the same time, a 26-year-old man from the Grieskirchen district was operating an excavator in the construction site area.

Colleagues Helped the Injured Man
For reasons that are still unclear, the 31-year-old’s foot was struck by the excavator, causing him to fall. The 26-year-old immediately rushed to his colleague’s aid, while another worker initiated the emergency response chain. After receiving first aid from emergency responders, the 31-year-old was flown to the hospital by emergency medical helicopter.

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