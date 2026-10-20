Didn't Find His Way Home
88-Year-Old Got Lost While Driving in the Czech Republic
On Monday evening, an 88-year-old man from the Mühlviertel region set out on a drive. When he still hadn’t returned by Tuesday morning, a relative reported him missing. Police were able to reach the elderly man by cell phone, but he couldn’t say where he was.
Many residents of the Mühlviertel region know the neighboring Czech Republic like the back of their hand. That does not seem to be the case for an 88-year-old man from the Urfahr-Umgebung district. The elderly man set out on a “drive” in his car around 6 p.m. on Monday and did not return.
Couldn’t Be Found
Early Tuesday morning, his daughter-in-law reported him missing to the police. Although officers managed to reach the 88-year-old on his cell phone, he was unable to specify his exact location.
Picked up by relatives
All he said was that he was on an unfamiliar road in the Czech Republic and couldn’t find his way back. A local resident came to the elderly man’s aid and told the police where he was. Czech officers found him in a small town about 140 kilometers from the district border. There, the 88-year-old was picked up by relatives.
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