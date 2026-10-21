Marktplatz Lebensnetze: Feilschen für guten Zweck

Gong läutete Start ein

Um genau 18.56 Uhr begann nach einem kräftigen Gong das Feilschen offiziell – und schon nach wenigen Minuten kam es zu den ersten Abschlüssen. Das oberste Gebot: Beide Seiten müssen etwas einbringen und es darf keine Geldleistung sein. So freute sich etwa Tamara Hinterhölzl vom Kinderhilfswerk über einen Beamer und Karten für Blau-Weiß Linz. Dafür gibt es für die Liwest Werbung in ihrem Magazin.