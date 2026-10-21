Marktplatz Lebensnetze: Feilschen für guten Zweck

Beim Marktplatz Lebensnetze trafen sich erfolgreiche Unternehmen, um Sozialorganisationen Sachspenden oder Dienstleistungen anzubieten. Eine Stunde wurde in Linz um die attraktivsten Angebote gefeilscht, Geld war an diesem Abend aber tabu.
Zur „Champions-League der Menschlichkeit“ begrüßte Sozial-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) am Montagabend engagierte Vertreter von NGOs sowie erfolgreiche Unternehmer. Passend dafür war die Location. Zum wiederholten Male stellte der LASK – vertreten durch Generalsekretär Gernot Fellinger – seinen Business-Club für die Verhandlungen zur Verfügung.
Gong läutete Start ein
Um genau 18.56 Uhr begann nach einem kräftigen Gong das Feilschen offiziell – und schon nach wenigen Minuten kam es zu den ersten Abschlüssen. Das oberste Gebot: Beide Seiten müssen etwas einbringen und es darf keine Geldleistung sein. So freute sich etwa Tamara Hinterhölzl vom Kinderhilfswerk über einen Beamer und Karten für Blau-Weiß Linz. Dafür gibt es für die Liwest Werbung in ihrem Magazin.
Großer Erfolg
Groß war die Freude auch bei Walter Kreische von der Obdachlosenhilfsaktion, der von der VKB Give-Aways für Frauenhäuser und von der WSG Wohnbau Lebensmittel im Wert von 500 Euro sowie Hilfe bei der Einrichtung eines neuen Verteilplatzes bekam. Um 20.13 Uhr war das rege Treiben vorbei. Die Veranstalter vom „Verein Institut Lebensnetze“ freuten sich über ein Tauschvolumen im Wert von 218.291,85 Euro. PZ
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