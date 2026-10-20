Self-checkout registers
At Hofer, customers will soon be able to check out on their own
At Hofer, too, customers will soon be able to check out on their own. By the end of 2027, more than 170 stores are set to be equipped with self-checkout terminals.
Self-checkout registers have long been common in other grocery stores, and now the discount chain is following suit. More than 170 of its 540 stores in Austria are set to be equipped with self-checkout terminals, the company—which is part of Germany’s Aldi Süd—announced in a press release on Tuesday.
Scanning Barcodes Yourself
With the new checkout systems, Hofer aims to take “another step toward modern and flexible shopping.” The process is familiar from self-checkout counters in other grocery stores: The barcode on the items is scanned, and fruits, vegetables, or baked goods without barcodes can be selected by entering them on the display. Once all items have been scanned, customers can pay for their purchases.
Traditional registers remain
If customers have difficulty using the self-checkout, staff members are available to assist. However, this new feature is not intended to replace traditional checkout lanes: staffed checkout lanes will continue to be available.
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