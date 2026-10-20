Cobra caught him
Major Police Operation Following Dangerous Threat
His wild threats landed a 35-year-old man from the Steyr-Land district behind bars. He was arrested by the Cobra unit in Garsten on Monday afternoon. His ex-girlfriend had filed a report against him.
The large-scale police operation took place on Monday afternoon in Garsten. A woman had reported to the police that her 35-year-old ex-boyfriend had sent her a text message in which he called for violence against an acquaintance and offered a reward for it. He is also accused of making a threat against a police station in the chat history.
Multiple Charges
The 35-year-old man from the Steyr-Land district was tracked down by officers and arrested by the Cobra SWAT team. The man was taken to the correctional facility. He faces multiple charges.
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