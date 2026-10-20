Major Police Operation Following Dangerous Threat

The large-scale police operation took place on Monday afternoon in Garsten. A woman had reported to the police that her 35-year-old ex-boyfriend had sent her a text message in which he called for violence against an acquaintance and offered a reward for it. He is also accused of making a threat against a police station in the chat history.



Multiple Charges

The 35-year-old man from the Steyr-Land district was tracked down by officers and arrested by the Cobra SWAT team. The man was taken to the correctional facility. He faces multiple charges.