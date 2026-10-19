30-day suspension and a 255 (!) euro fine for Ronaldo

$1.2 billion net worth

The suspension has already been largely served, as the 30 days are counted from the date of the suspension on September 30—so, theoretically, a comeback by CR7 would be possible in the last two international matches of the year against Denmark (November 14) and in Wales (November 17) be possible. And as for the fine: Cristiano Ronaldo’s net worth is currently estimated at around $1.2 billion...