After a dispute with Jesus
30-day suspension and a 255 (!) euro fine for Ronaldo
It took a little while, but now it’s official: The Portuguese Football Federation has responded to Cristiano Ronaldo’s unauthorized departure from the team camp during the recent international match series with a suspension and a fine! Of course, it wasn’t all that painful for the superstar...
Following the dispute—which played out publicly for days—between the now 41-year-old Cristiano Ronaldo and head coach Jorge Jesus, who no longer trusts him unconditionally, the Federação Portuguesa de Futebol (FPF) imposed a suspension of just 30 days and a fine of 255 euros.
$1.2 billion net worth
The suspension has already been largely served, as the 30 days are counted from the date of the suspension on September 30—so, theoretically, a comeback by CR7 would be possible in the last two international matches of the year against Denmark (November 14) and in Wales (November 17) be possible. And as for the fine: Cristiano Ronaldo’s net worth is currently estimated at around $1.2 billion...
It’s clear that the FPF is keen to at least take some of the heat out of the dispute between the superstar and the head coach. Whether the attempt will succeed remains to be seen—after all, Cristiano Ronaldo is said to be making his future with the Portuguese national team contingent on a coaching change...
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