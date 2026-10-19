Accident Near the Danube
Motorcyclist Killed While Turning
A 65-year-old man from the Mühlviertel region, who had set out on a motorcycle ride on a sunny Monday, never made it home. He was killed while turning on a popular biker route in the Innviertel region near the Danube.
The 65-year-old from St. Gotthard was riding along the Nibelungenstraße (B 130) in beautiful fall weather when—as evidence at the scene indicates—he attempted to turn with his motorcycle. In doing so, he likely misjudged the distance to an oncoming car.
Died at the Scene
The man from the Mühlviertel region collided with the right front side of the car, which was being driven by a 65-year-old German man. The motorcyclist was thrown to the ground. The Red Cross emergency responders who were called to the scene could do nothing to save the retiree; he died at the scene of the accident.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.