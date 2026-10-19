Criminal Investigation Division is investigating
Man (35) Found in Apartment with Gunshot Wounds
A bloody incident in Vienna’s Penzing district! A 35-year-old man was found with serious gunshot wounds on Monday in an apartment in the 14th district. The victim had to be taken to the hospital. The Criminal Investigation Division is already investigating at full speed!
The Vienna Emergency Medical Service was initially alerted and dispatched to an apartment due to a seriously injured person. When it became clear that the 35-year-old had gunshot wounds, the police were also notified. Due to the severity of his injuries, the man had to be admitted to the hospital.
Criminal investigators are now working at full speed
How the gunshot wounds occurred and what actually happened in the apartment are currently the subject of an intensive investigation. The Vienna State Criminal Police Office has taken over the case.
For the time being, the police are remaining tight-lipped about the specific circumstances. To avoid jeopardizing the ongoing investigation, no further details can be disclosed at this time. The question of whether a third party was involved also remains unanswered.
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