Neue Bahnen und 22 Lehrlinge für Seilbahntechnik

Bis 11. Dezember können sich die dritten und vierten Volksschulklassen noch für einen Gratisskitag zwischen 11. und 15. Jänner 2027 anmelden. Drei-Tages-Pakete für Skikurse von Volksschulkindern gibt es um 24 Euro.

Auf Wintersportwochen für die Sekundarstufen I und II, also für etwa 10- bis 18-Jährige, kosten fünf Skitage 60 Euro.