Neue Bahnen und 22 Lehrlinge für Seilbahntechnik

53 Millionen Euro werden für den Skiwinter investiert, neue Bergbahnen werden errichtet. Damit diese sicher laufen, werden in den Skigebieten derzeit 22 Seilbahntechniker und -technikerinnen ausgebildet. Manuela Wastl erzählt von ihrem Job in einer Männerdomäne.
„Mich hat der Papa oft mitgenommen zur Arbeit. Er ist Maschinist und Beschneier am Nassfeld. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und die Lehre begonnen“, erzählt Manuela Wastl im „Krone“-Gespräch. „Bei der Arbeit als Seilbahntechnikerin geht es um Mechanik, Pneumatik, Hydraulik, Elektrotechnik... Es ist sehr vielseitig. Und man ist viel draußen“, schwärmt die 22-Jährige von der Arbeit bei der Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG. Zur dreieinhalbjährigen Lehre gehört der Unterricht an der Berufsschule in Hallein in Salzburg. „Seilbahnen gibt es nicht nur in Ski- und Wandergebieten, sondern auch in Städten. In Bozen ist eine Seilbahn ein Verkehrsmittel“, weiß Wastl, die eventuell einmal bei solch einer städtischen Bahn Erfahrungen sammeln wird. „Auf alle Fälle ist Seilbahntechnik ein Job mit Zukunft!“
Karriere in dem Bereich hat bereits Marco Möderndorfer gemacht: Gleich nach der Lehre am Nassfeld konnte er die Betriebsleiterausbildung machen und wurde mit 21 Jahren der jüngste Betriebsleiter Österreichs: „Einmal Seilbahner, immer Seilbahner!“
Junge Leute für die Zukunft ausbilden
22 junge Menschen, unter ihnen zwei Frauen, absolvieren derzeit in sechs Kärntner Seilbahnbetrieben diese Lehre. Allein in Bad Kleinkirchheim werden zwölf junge Leute ausgebildet. „Wir hatten mehr Bewerbungen als Stellen. Damit sind wir in einer glücklichen Lage“, so Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen AG.
Zufrieden mit der Sommersaison, vorfreudig auf den Winter
„Wir können auf einen erfolgreichen Sommer mit mehr als 1,1 Millionen Gästen zurückblicken“, freut sich Josef Bogensperger, der Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen und Geschäftsführer der Katschbergbahnen. Die Erwartungen an die bald beginnende Wintersaison sind groß, denn einerseits ist viel Schnee vorhergesagt und andererseits waren im vergangenen Winter rund 3,3 Millionen Skifahrer auf Kärntens Pisten unterwegs, die Silvester- und die Energieferienwoche sowie Ostern sind bereits gut gebuchte Zeiten.
Für die vielen Gäste wird wieder kräftig investiert: 53 Millionen Euro fließen in die Infrastruktur. Zwei große Projekte werden verwirklicht: die neue 10-er Gondelbahn Kanzelbahn II auf der Gerlitzen Alpe und die neue 6er Sesselbahn Tressdorfer Alm am Nassfeld. Auf der Turrach wird der Engländerlift erneuert.
Die Seilbahnen sind das Rückgrat im Wintertourismus. Hotellerie, Gastronomie, Skischulen, Handel, Dienstleister profitieren davon.
Josef Bogensberger jun., Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen und Geschäftsführer der Katschbergbahn
Wie quasi überall steigen auch für Skitage die Preise. Besondere Angebote für Schulen und Pakete für Familien sollen den Pistenspaß dennoch leistbar machen. Beispielsweise fahren Kinder unter 10 Jahren samstags am Nassfeld um 15 Euro Ski. „Kleine und mittelgroße Skigebiete sind vor allem bei Kindern, Best Agern und Familien beliebt, weil sie gemütlich sind und ein entspanntes Skierlebnis garantieren. Und die Kärntner Seilbahnen haben wieder Angebote für Kärntner Schulen, sogar Gratisskitage“, erklärt Alexandra Bresztowanszky, Sprecherin der kleinen Skigebiete Kärntens und Geschäftsführerin der SHL Hochrindl Lifte GmbH: „Die Kinder sollen Spaß haben und solche Angebote sind auch eine Investition in die Zukunft!“
Bis 11. Dezember können sich die dritten und vierten Volksschulklassen noch für einen Gratisskitag zwischen 11. und 15. Jänner 2027 anmelden. Drei-Tages-Pakete für Skikurse von Volksschulkindern gibt es um 24 Euro.
Auf Wintersportwochen für die Sekundarstufen I und II, also für etwa 10- bis 18-Jährige, kosten fünf Skitage 60 Euro.
Immer mehr Kärntner kaufen den Skipass für 31 Skigebiete
„Ein Erfolgsmodell ist der Kärntner Skipass“, jubelt Hansjörg Pflauder, der Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen AG ist auch Geschäftsführer der Kärntner Skipass Vertriebs & Marketing GmbH. „Der kostet heuer 814 Euro; bei 204 Skitagen sind das 3,99 Euro pro Tag!“, kalkuliert er großzügig mit dem Wetter und der Zeit der Skifahrer. „Es gibt schon einige, die an die 200 Skitage pro Saison haben!“ Für Kinder kostet der Kärntner Skipass 407 Euro. Für Familien gibt es 14 Paketvarianten. Die Kärntnerinnen und Kärntner würden immer öfter den Skipass, der in 31 Skigebieten in Kärnten und Osttirol gilt, oder Saisonkarten kaufen – ein Trend, der seit drei, vier Jahren zu beobachten sei.
Von der Koralmbahn erwarten sich die Skigebiete zusätzliche Gäste. Die Anreise mit Öffis sei attraktiv geworden. Besonders die Gerlitzen sei über den Bahnhof Annenheim direkt bei der Talstation bequem zu erreichen.
Die Preise für Tageskarten für Erwachsene liegen in der kommenden Skisaison zwischen 29,50 Euro im Skieldorado Hrast in Feistriz im Gailtal (ein Schlepplift, eine Piste) und 73 Euro (Bad Kleinkirchheim, Gerlitzen, Katschberg und Nassfeld).
Familienpakete, Online-Rabatte, Spezialtarife zu speziellen Zeiten, Stundenkarten...: Der Vergleich nimmt etwas Zeit vor dem Computer in Anspruch, lohnt sich aber.
Die Kärntner Skigebiete
Ankogel Bergbahnen: Saison von 20.12. bis 22. 3. 2027; Tageskarte Erwachsene 58 Euro, Kinder 29 Euro.
Bad Kleinkirchheim: Saison von 4. 12. bis 29. 3. 2017; Tageskarte Erwachsene 73 Euro, Kinder 36,50 Euro.
Bodental: Saison ab Dezember bis März; Tageskarte Erwachsene 36 Euro, Kinder 27 Euro.
Dreiländereck: Saison von 12.12. bis März 2027; Tageskarte Erwachsene 49 Euro, Kinder 24,50 Euro.
Falkert – Heidi Alm: Saison von 19.12. bis 3. 4. 2027; Tageskarte Erwachsene 40,50 Euro, Kinder 24,50 Euro.
Gerlitzen: Saison von 4.12. bis 4.4. 2027; Tageskarte Erwachsene 73 Euro, Kinder 36,50 Euro.
Goldeck: Saison von 18. 12. bis 21.3. 2027; Tageskarte Erwachsene 64,50 Euro, Kinder 32,50 Euro.
Großglockner: Saison von 18. 12. bis 4.4. 2027; Tageskarte Erwachsene 44,50 Euro, Kinder 22,50 Euro.
Hochrindl: Saison von 12.12. bis 7.3. 2027; Tageskarte Erwachsene 54 Euro, Kinder 30 Euro.
Katschberg: Saison von 4.12. bis 28.3. 2017; Tageskarte Erwachsene 73 Euro, Kinder 36,50 Euro.
Klippitz Hohenwart: Saison von 5.12. bis 29.3. 2017; Tageskarte Erwachsene 49 Euro, Kinder 29 Euro.
Koralm: Saison von 5.12. bis 21.3. 2017; Tageskarte Erwachsene 43,50 Euro, Kinder 22,50 Euro.
Mölltaler Gletscherbahnen: Saison von Ende Oktober bis 50. Mai 2027; Tageskarte Erwachsene ab 69 Euro, Kinder ab 35 Euro.
Nassfeld: Saison von 5.12. bis 12.4. 2017; Tageskarte Erwachsene 73 Euro, Kinder 36,50 Euro.
Petzen: Saison von 5. 12. bis 14.3.; Tageskarte Erwachsene 49 Euro, Kinder 25 Euro.
Simonhöhe: Saison von 5.12. bis 7.3. 2017; Tageskarte Erwachsene 49 Euro, Kinder 29 Euro.
Skieldorado Hrast: Saison ab 24. 12.; Tageskarte Erwachsene 29,50 Euro, Kinder 22 Euro.
Turracher Höhe: Saison ab 29.11. bis Ostern 2027; Tageskarte Erwachsene 72,50 Euro, Kinder 37 Euro.
Weinebene: Saison von 5.12. bis 21.3. 2017; Tageskarte Erwachsene 40 Euro, Kinder 23 Euro.
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