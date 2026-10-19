Died from a fentanyl overdose
Five Years in Prison for Dealer Who Was an Angel of Death
The deadly U.S. drug fentanyl turns people into zombies: A young man from Linz suffocated to death this summer from an overdose of the notorious painkiller. On Monday, his dealer, a Romanian man (38) with multiple prior convictions, was sentenced to five years in prison for the crime.
The Romanian man (38), who had prior convictions for similar offenses, was sentenced to five years behind bars on Monday during a drug trial in Linz. According to the indictment, he had sold 700 fentanyl patches for up to 100 euros each and 2,000 Substitol tablets at a unit price of 25 euros. The dealer obtained the narcotics from his mother (54) and her friend (62). The two “ladies” had legally purchased the fentanyl patches with prescriptions from pharmacies; the Substitol had been prescribed to the Romanian man himself, who has been participating in a drug replacement program for six years.
The brisk trade had dire consequences
An addicted buyer (29) suffered respiratory arrest in July in an apartment in Linz. He had overdosed on fentanyl.
The dealer accepted the verdict. His mother and her girlfriend are also in custody.
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