Cardiac Arrest
62-Year-Old Scooter Rider Resuscitated After Crash
Cardiac arrest, severe head injuries: A 62-year-old man crashed his scooter so severely in his hometown of St. Wolfgang in Upper Austria early Monday morning that he had to be resuscitated.
The second traffic accident occurred around 9:45 p.m. in St. Wolfgang. A 62-year-old rider was driving his scooter through his hometown. For reasons unknown at this time, the rider veered off the road, struck a guide post, and crashed onto the adjacent bike path. Witnesses found the 62-year-old seriously injured: he was in cardiac arrest.
Successful Resuscitation
The Red Cross and the emergency physician were able to successfully resuscitate him. The injured man was transported by emergency helicopter to Wels Hospital. Despite wearing a helmet, the driver had sustained serious injuries in the fall.
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