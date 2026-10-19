Motorrollerfahrer (62) nach Sturz wiederbelebt

Herzstillstand, schwere Kopfverletzungen: Ein 62-Jähriger stürzte mit seinem Motorroller in der Nacht auf Montag in seiner Heimatgemeinde St. Wolfgang in OÖ so schwer, dass er reanimiert werden musste.
Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr in St. Wolfgang. Ein 62-jähriger Lenker fuhr mit seinem Motorroller durch seine Heimatgemeinde. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Lenker von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpflock und stürzte auf dem angrenzenden Radweg. Zeugen fanden den 62-Jährigen schwer verletzt vor: Er hatte einen Herz-Kreislaufstillstand.
Erfolgreiche Reanimation
Das Rote Kreuz und der Notarzt konnten eine erfolgreiche Wiederbelebung durchführen. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels gebracht. Der Lenker hatte durch den Sturz trotz getragenem Helm schwere Verletzungen erlitten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.