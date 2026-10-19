Motorrollerfahrer (62) nach Sturz wiederbelebt

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr in St. Wolfgang. Ein 62-jähriger Lenker fuhr mit seinem Motorroller durch seine Heimatgemeinde. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Lenker von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpflock und stürzte auf dem angrenzenden Radweg. Zeugen fanden den 62-Jährigen schwer verletzt vor: Er hatte einen Herz-Kreislaufstillstand.