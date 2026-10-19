Hypothermia
Missing Frenchman Found in Spital am Pyhrn
A 26-year-old Frenchman who had been missing from Linz for two weeks was found on Sunday in Spital am Pyhrn, suffering from hypothermia and in a weakened condition. He had set out on his bicycle at that time, and there had been no trace of him since.
The search for a missing 26-year-old man from Linz, who had been missing since October 12, came to a happy end on Sunday.
He is said to have left home on his bicycle at that time; since then, there had been no sign of him. His relatives in France had been so worried that they came to Upper Austria in person to search for him.
Spotted along the B 138
The missing Frenchman was finally spotted and approached by a friend around noon on Sunday in Spital am Pyhrn along the B 138.
At the time, he was severely weakened and suffering from hypothermia. After receiving initial medical care, the man had to be admitted to the Pyhrn-Eisenwurzen Hospital in Steyr. Where he had been during the past two weeks is still the subject of a police investigation.
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