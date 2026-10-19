Three Baby Squirrels Rescued by Animal Lovers

Some of the baby squirrels still had their eyes closed. “The three babies were born very late in the year and, in the wild, would be raised by their mother for three to four months until they could fend for themselves. That means they wouldn’t be ready for release until around Christmas, so they’ll be able to spend the winter safe and sound, kept warm and fed in one of the large aviaries at our animal sanctuary,” said Pfotenhilfe director Johanna Stadler.