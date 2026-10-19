Helpless Orphans
Three Baby Squirrels Rescued by Animal Lovers
In Elixhausen, two small animals were rescued on a forest trail. According to Pfotenhilfe Lochen, they were already suffering from hypothermia and were very hungry. A third squirrel was rescued on the Bleckwand hiking trail in Strobl. The orphans are now being bottle-fed.
Some of the baby squirrels still had their eyes closed. “The three babies were born very late in the year and, in the wild, would be raised by their mother for three to four months until they could fend for themselves. That means they wouldn’t be ready for release until around Christmas, so they’ll be able to spend the winter safe and sound, kept warm and fed in one of the large aviaries at our animal sanctuary,” said Pfotenhilfe director Johanna Stadler.
Every year, Stadler raises hundreds of orphaned wild animals, bottle-feeding them and providing them with warmth and a sense of security.
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