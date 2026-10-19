Driver's License Revoked
Driver Involved in Accident Had a Blood Alcohol Level of 2.16 Per Mille That Afternoon
This man apparently lives on hard liquor. At least that’s what the results of a breathalyzer test suggest, which a Romanian driver was required to take on Sunday after a traffic accident at a rest stop in Ansfelden, Upper Austria.
A traffic accident involving a heavily intoxicated driver occurred on Sunday around 5:45 p.m. on the A1 highway heading toward Vienna in the municipality of Ansfelden. Two vehicles collided near a rest area exit.
The two drivers—a 53-year-old man from Linz and a 52-year-old man from Romania—collided with their cars. While investigating the accident, police officers quickly determined that the 52-year-old was severely intoxicated.
A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 2.16 per mille for the Romanian driver. His driver’s license was temporarily revoked, and he was prohibited from continuing his journey.
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