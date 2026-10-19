Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Führerschein weg

Unfall-Lenker hatte am Nachmittag 2,16 Promille

Oberösterreich
19.10.2026 10:01
(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dieser Mann ernährt sich offenbar von Hochprozentigem. Zumindest lässt darauf das Ergebnis eines Alkotests schließen, den ein Rumänischer Autolenker am Sonntag nach einem Verkehrsunfall bei einer Raststätte im oberösterreichischen Ansfelden machen musste. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer alkoholisierten Lenker war es am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Wien im Gemeindegebiet von Ansfelden gekommen. Im Bereich einer Raststätten-Ausfahrt kollidierten zwei Fahrzeugen.

Die beiden Lenker, ein 53-jähriger Linzer und ein 52-jähriger Lenker aus Rumänien stießen mit ihren Pkw zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten rasch eine massive Alkoholisierung des 52-Jährigen fest.

Der durchgeführte Alkotest ergab beim Rumänen einen Wert von 2,16 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
19.10.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
104.672 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.565 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
84.254 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
861 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
829 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
826 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Oberösterreich
Führerschein weg
Unfall-Lenker hatte am Nachmittag 2,16 Promille
Hilflose Waisen
Drei Eichhörnchenbabys von Tierfreunden gerettet
„Wir haben eure Daten“
Cyberangriff auf Smart-Home-Spezialist Loxone
Übernahme-Angebot
US-Drohnenfirma will Steyrer Motorenbauer kaufen
Krone Plus Logo
Unterschiedliche Wege
Wenn Landespolitiker ihren Job an den Nagel hängen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf