Unfall-Lenker hatte am Nachmittag 2,16 Promille

Dieser Mann ernährt sich offenbar von Hochprozentigem. Zumindest lässt darauf das Ergebnis eines Alkotests schließen, den ein Rumänischer Autolenker am Sonntag nach einem Verkehrsunfall bei einer Raststätte im oberösterreichischen Ansfelden machen musste.
Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer alkoholisierten Lenker war es am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Wien im Gemeindegebiet von Ansfelden gekommen. Im Bereich einer Raststätten-Ausfahrt kollidierten zwei Fahrzeugen.
Die beiden Lenker, ein 53-jähriger Linzer und ein 52-jähriger Lenker aus Rumänien stießen mit ihren Pkw zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten rasch eine massive Alkoholisierung des 52-Jährigen fest.
Der durchgeführte Alkotest ergab beim Rumänen einen Wert von 2,16 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
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