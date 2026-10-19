Carport in Vollbrand: Bewohner unverletzt

Vermutlich unsachgemäß entsorgte Glutreste eines Nachbarn verursachten Sonntagmittag einen Carportbrand in Graz-Straßgang. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Gegen 11.45 Uhr wurden Einsatzkräfte wegen eines Scheunenbrandes in den Nordwesten vorn Graz alarmiert. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass ein Carport in Flammen stand.
Erste Löschversuche gescheitert
Vor dem Brandobjekt hielten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte der 63-jährige Hausbesitzer, dessen Ehefrau sowie mehrere Anrainer auf. Erste Löschversuch ihrerseits waren aber gescheitert.
Die Berufsfeuerwehr Graz stand in der Folge mit zahlreichen Kräften zur Brandbekämpfung im Einsatz. Mittels zwei C-Rohren und unter schwerem Atemschutz konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Eine Flüssiggasflasche wurde gekühlt und aus dem Gefahrenbereich entfernt. Im Anschluss mussten Teile der Dacheindeckung geöffnet werden.
Schadenshöhe noch unklar
Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei dürften noch glosende Glutreste, die ein Nachbar im Bereich der Grundstücksgrenze entsorgt hatte, den Brand ausgelöst haben. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind noch im Gange. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unklar.
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