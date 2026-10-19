Carport in Vollbrand: Bewohner unverletzt

Die Berufsfeuerwehr Graz stand in der Folge mit zahlreichen Kräften zur Brandbekämpfung im Einsatz. Mittels zwei C-Rohren und unter schwerem Atemschutz konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Eine Flüssiggasflasche wurde gekühlt und aus dem Gefahrenbereich entfernt. Im Anschluss mussten Teile der Dacheindeckung geöffnet werden.