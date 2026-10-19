Completely unsecured
Father Had His Son (3) Sitting on the Frame of a Moped
A father (32) from Wels reacted with incomprehension when police officers pointed out to him that he was not allowed to transport his young son (3) while he was sitting on the frame of his moped. The unrepentant man was charged.
Several passersby contacted the police on Sunday afternoon in Wels because a moped was traveling on a sidewalk and bike path amid heavy pedestrian and bicycle traffic. The rider, a 32-year-old local resident, was subsequently stopped and asked to undergo a driver and vehicle inspection.
Riding Without a Helmet
Not only had the rider endangered other road users, but he also had his three-year-old son sitting completely unsecured in front of him on the frame of his vehicle. Neither the father nor the toddler was wearing a helmet.
The 32-year-old showed no remorse toward the police officers. Instead, he claimed he had only wanted to have some fun with his son. The man was charged.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.