Auto über Leitschiene durch die Luft katapultiert

Sonntag gegen 15 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Wagen auf der Klippitztörl Straße L91 von Lölling kommend talwärts in Richtung Vier Linden. Aus noch nicht unbekannter Ursache geriet ihr Auto ins Schleudern, kam auf das Straßenbankett und fuhr auf eine abgeschrägte Leitschiene. Dadurch wurde es in die Luft katapultiert und kam in einem knapp vier Meter unterhalb des Straßenniveaus liegenden Bachbett zum Stillstand.