Auto über Leitschiene durch die Luft katapultiert

Auf der Straße von Lölling nach Vier Linden (Kärnten) geriet am Sonntag das Auto einer 20-Jährigen ins Schleudern, fuhr auf eine abgeschrägte Leitschiene und wurde in die Luft katapultiert.
Sonntag gegen 15 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Wagen auf der Klippitztörl Straße L91 von Lölling kommend talwärts in Richtung Vier Linden. Aus noch nicht unbekannter Ursache geriet ihr Auto ins Schleudern, kam auf das Straßenbankett und fuhr auf eine abgeschrägte Leitschiene. Dadurch wurde es in die Luft katapultiert und kam in einem knapp vier Meter unterhalb des Straßenniveaus liegenden Bachbett zum Stillstand.
Ersthelfer konnten die verletzte Frau aus ihrem Wagen bergen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie vom Team des Rettungshubschraubers C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.
Die Feuerwehren Wieting, Lölling und Hüttenberg standen mit vier Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz. Die L91 war für die Dauer der Fahrzeugbergung, also für rund 20 Minuten, für den gesamten Verkehr gesperrt.
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