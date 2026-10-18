7,000 runners at the starting line
Picture-perfect weather at the running festival on Lake Wolfgang!
At the 54th Wolfgangsee Run, more than 7,000 runners from 52 countries took to the course, giving their best performances under ideal conditions and with some animal-powered support. Runners ranging in age from 3 to 88 participated in this international event.
What a charming atmosphere! The sun was shining brightly, the temperatures were pleasantly cool—perfect for running! It was truly picture-perfect weather that greeted the well over 7,000 runners from 52 nations at the 54th International Wolfgangsee Run in St. Wolfgang, inspiring them to great performances. While the youngest participant in the Junior Marathon was just three years old, an 88-year-old veteran named Johann Weber stood out in the 27-kilometer classic, crossing the finish line with flying colors once again this year.
The fastest runners in the race—which had been named one of the 38 most beautiful races in the world just a few weeks ago—were Kenyan Kiprop Adams (1:29:23) and local hero Amelie Muss (1:47:01). The scenic course around Lake Wolfgang once again lived up to its reputation: challenging—but breathtakingly beautiful.
“With 7,000 registrations, we achieved one of the best results in the event’s history. Most importantly, however, we were able to offer all participants a special experience. With ideal running conditions and a fantastic atmosphere among the spectators, the Wolfgangseelauf spirit was felt a thousandfold again this year,” the organizing committee rightly celebrated after the event.
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