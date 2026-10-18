Picture-perfect weather at the running festival on Lake Wolfgang!

What a charming atmosphere! The sun was shining brightly, the temperatures were pleasantly cool—perfect for running! It was truly picture-perfect weather that greeted the well over 7,000 runners from 52 nations at the 54th International Wolfgangsee Run in St. Wolfgang, inspiring them to great performances. While the youngest participant in the Junior Marathon was just three years old, an 88-year-old veteran named Johann Weber stood out in the 27-kilometer classic, crossing the finish line with flying colors once again this year.