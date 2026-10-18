Postkartenwetter beim Lauf-Fest am Wolfgangsee!

Was für ein kitschiges Ambiente! Die Sonne lachte vom Himmel, die Temperaturen waren angenehm kühl und somit perfekt zum Laufen! Es war ein wahres Postkartenwetter, das die weit über 7000 Läufer aus 52 Nationen beim 54. internationalen Wolfgangseelauf in St. Wolfgang erwartete und zu tollen Leistungen animierte. Während beim Junior Marathon der Jüngste erst drei Jahre alt war, stach beim 27-Kilometer-Klassiker mit Johann Weber ein 88-jähriger Haudegen heraus, der das Ziel auch heuer mit Bravour erreicht.