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7000 Läufer am Start

Postkartenwetter beim Lauf-Fest am Wolfgangsee!

Oberösterreich
18.10.2026 17:23
7000 Läufer waren beim Wolfgangseelauf mit dabei
7000 Läufer waren beim Wolfgangseelauf mit dabei(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Beim 54. Wolfgangseelauf waren mehr als 7000 Starter aus 52 Nationen unterwegs, die bei Top-Bedingungen und auch tierischer Unterstützung zur Bestform aufliefen. Bei dem internationalen Event waren Läufer im Alter von 3 bis 88 im Einsatz.

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Was für ein kitschiges Ambiente! Die Sonne lachte vom Himmel, die Temperaturen waren angenehm kühl und somit perfekt zum Laufen! Es war ein wahres Postkartenwetter, das die weit über 7000 Läufer aus 52 Nationen beim 54. internationalen Wolfgangseelauf in St. Wolfgang erwartete und zu tollen Leistungen animierte. Während beim Junior Marathon der Jüngste erst drei Jahre alt war, stach beim 27-Kilometer-Klassiker mit Johann Weber ein 88-jähriger Haudegen heraus, der das Ziel auch heuer mit Bravour erreicht.

Für die Läufer gab es auch tierische Unterstützung
Für die Läufer gab es auch tierische Unterstützung(Bild: Marion Hörmandinger)

Am Schnellsten indes liefen den Lauf, der vor wenigen Wochen zu den 38 schönsten Läufen auf der Welt gekürt worden war, der Kenianer Kiprop Adams (1:29:23) und Lokalmatadorin Amelie Muss (1:47:01). Der landschaftlich einzigartige Kurs um den Wolfgangsee wurde auch diesmal dem Nimbus gerecht: Fordernd – aber landschaftlich wunderschön.

Amelie Muss und der Kenianer Kiprop Adams siegten in St. Wolfgang.
Amelie Muss und der Kenianer Kiprop Adams siegten in St. Wolfgang.(Bild: Marion Hörmandinger)

„Mit 7.000 Anmeldungen konnten wir eines der besten Ergebnisse in der Geschichte verzeichnen. Am wichtigsten war jedoch, dass wir allen Aktiven ein besonderes Erlebnis bieten konnten. Bei optimalen Laufbedingungen sowie großartiger Stimmung im Publikum, war das Wolfgangseelauf-Feeling auch in diesem Jahr tausendfach zu spüren“, jubelte das OK-Team nach dem Event verdientermaßen. 

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