Mit Rollstuhl abgekommen: Feuerwehreinsatz!

Was unsere Einsatzkräfte tagtäglich leisten, ist unglaublich. Neben Bränden, Tierrettungen, Verkehrsunfällen sind sie auch die Retter der Menschen, die sich gerade in misslichen Lagen befinden. So musste auch am Sonntag die Hauptfeuerwache Villach ausrücken und helfen.
Kurz nach 13 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Judendorf zu einer Personenrettung zu einem Anwesen in Villach-Warmbad durch den Rettungsdienst alarmiert.
Rollstuhlfahrer abgekommen
„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass ein adipöser Rollstuhlfahrer auf seinem Privatgrundstück vom Weg abgekommen und rund einen Meter kopfüber über eine Böschung gestürzt war“, berichtet Oberbrandmeister Stefan Regenfelder, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach. Schnell konnte die Person aus der Böschung gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden.
Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert. „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte konnte die Rettung rasch und sicher durchgeführt werden“, so Regenfelder weiter. Insgesamt standen 22 Einsatzkräfte mit einem Team des Roten Kreuzes im Einsatz.
Doch das war nicht der einzige Einsatz am Sonntag: „Parallel dazu musste die Hauptfeuerwache noch eine Person aus einem steckengebliebenen Lift in einem Villacher Wohnblock befreien, sowie mit sieben Einsatzkräften den Brandsicherheitswachdienst beim Eishockey Spiel VSV gegen den HC Pustertal in der Villacher Stadthalle stellen“, erzählt Regenfelder.
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