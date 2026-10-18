Mit Rollstuhl abgekommen: Feuerwehreinsatz!

Doch das war nicht der einzige Einsatz am Sonntag: „Parallel dazu musste die Hauptfeuerwache noch eine Person aus einem steckengebliebenen Lift in einem Villacher Wohnblock befreien, sowie mit sieben Einsatzkräften den Brandsicherheitswachdienst beim Eishockey Spiel VSV gegen den HC Pustertal in der Villacher Stadthalle stellen“, erzählt Regenfelder.