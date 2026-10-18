19-Jähriger raste mit Probeschein in Kontrolle

Hunderte Anzeigen hagelte es im Rahmen von Schwerpunktkontrollen in der Nacht auf Sonntag im Raum Linz. Den Vogel schoss wieder einmal ein junger Lenker ab: Ein 19-jähriges Bubi raste mit 165 km/h durch eine 80er-Zone auf der B139. Ihm wurden der Probeführerschein sofort, und das Auto vorläufig abgenommen.
Polizisten der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich führten am Samstagnachmittag sowie in der Nacht auf Sonntag gemeinsam mit Beamten des Stadtpolizeikommandos Linz und des Bezirkspolizeikommandos Linz-Land Schwerpunktkontrollen im Großraum Linz bzw. Linz-Land durch. Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte bei der Landesprüfstelle Linz durch Amtssachverständige des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung.
Zehn Autos stillgelegt
Zahlreiche Fahrzeuge wurden von den eingesetzten Streifen kontrolliert, wobei zwölf einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen wurden. Bei zehn Autos wurden an Ort und Stelle die Kennzeichentafeln aufgrund von schwerwiegenden Mängeln (Gefahr im Verzug) abgenommen. Insgesamt wurden 61 Anzeigen nach dem Kraftfahrzeuggesetz, der Straßenverkehrsordnung und dem Führerscheingesetz erstattet. Zwei Fahrzeuglenkern wurde aufgrund von Suchtmittelkonsum der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wurden angezeigt.
19-Jähriger viel zu schnell
Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Pucking wurde auf der B139 in einer 80 km/h-Zone mit 165 km/h gemessen, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde, und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt wurde. Zudem wurden bei der Schwerpunktkontrolle 531 Lenker wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.
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