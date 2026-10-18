19-Jähriger raste mit Probeschein in Kontrolle

Zehn Autos stillgelegt

Zahlreiche Fahrzeuge wurden von den eingesetzten Streifen kontrolliert, wobei zwölf einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen wurden. Bei zehn Autos wurden an Ort und Stelle die Kennzeichentafeln aufgrund von schwerwiegenden Mängeln (Gefahr im Verzug) abgenommen. Insgesamt wurden 61 Anzeigen nach dem Kraftfahrzeuggesetz, der Straßenverkehrsordnung und dem Führerscheingesetz erstattet. Zwei Fahrzeuglenkern wurde aufgrund von Suchtmittelkonsum der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wurden angezeigt.